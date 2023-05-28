يمنع كارثة.. بايدن يرحب بالاتفاق المبدئى بشأن رفع سقف الدين الحكومى

رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سقف الدين الحكومي مع الجمهوريين، باعتباره توافقا وخطوة مهمة إلى الأمام.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم: "توصلت مع رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، إلى اتفاق بشأن الميزانية من حيث المبدأ".

واعتبر "بايدن" الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام تعمل على تقليل الإنفاق، مع حماية البرامج الحيوية للعاملين وتنمية الاقتصاد للجميع، وتحمي الأولويات الرئيسية والإنجازات التشريعية للديمقراطيين في الكونجرس.

وتابع: «يمثل الاتفاق حلاً وسطًا، مما يعني أنه لا يحصل كل شخص على ما يريده، ولكن هذه هي مسئولية الحكم»، وأكد أن هذه الاتفاقية تعد أخبارا جيدة للشعب الأمريكي، لأنها تمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفًا كارثيًا عن السداد، والذي سيؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف.

- اتفاق مبدئى لرفع سقف الدين بالكونجرس

وسبق وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأحد، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعًا أن يتم التصويت عليه في الكونجرس الأربعاء المقبل.

وقال "مكارثي" إنه سيتحدث إلى جو بايدن، وسيشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مشيرًا إلى أن الاتفاق لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة.

وتم التوصل لاتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، يبقي على الإنفاق غير الدفاعي مستقرًا للسنة المالية الحالية والمقبلة 2024.