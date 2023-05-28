مدير منطقة آثار سقارة يكشف تفاصيل اكتشاف أكبر ورشتين للتحنيط (فيديو)

كشف الدكتور محمد يوسف مدير منطقة آثار سقارة ومدير موقع الحفائر، تفاصيل اكتشاف أكبر ورشتين للتحنيط بمنطقة سقارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية علي قناة DMC، إن العمل في سقارة يتم في موقع جبانة الحيوانات المقدسة من خلال البعثة التابعة لوزارة الآثار، مضيفا أنه يتم العمل في المنطقة خلال 6 سنوات متتالية حيث تم الكشف عن الكثير من أجزاء كبيرة من المعبد وعدة مخابئ للتوابيت الخشبية.

وأضاف أنه تم الكشف عن ورشتين للتحنيط أحداهما آدمية والأخرى حيوانية، موضحا أنه لأول مرة يتم اكتشاف ورش خاصة بالتحنيط ملحقة بالمعابد بالعصر المتأخر، فيما كان البعض يقول إن هناك ورشا للتحنيط ولكن دون دليل مكاني.

وتابع: “تم العثور على بعض المواد المستخدمة للتحنيط وبعض الأدوات والأواني الفخرية المستخدمة في التحنيط، وهي كانت جزء من مراسم التحنيط التي تنقل من الورش مع المتوفي ولكن دون وجود ورش حقيقية”.

وأضاف: “لأول مرة نعثر على ورش تحنيط وآسره من الحجر الجيري خاصة بالتحنيط بعدد 7 آسره حتى الآن خاصة بالحيوانات والبشر، فيما تم العثور علي أدوات تحنيط ومادة الرتنج التي تستخدم في التحنيط مع ملح النيوترون، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني الفخارية المستخدمة في التحنيط، وكذلك بعض أدوات البرونز، في آبار مقابر الأسرتين 26 و27”.

وأكد أن الورش المكتشفة صغيرة الحجم نسبيا، منوهًا إلى أن السور الغربي الخارجي من الناحية الشرقية حتى الناحية الغربية تحتوي على شواهد أثرية أخرى مما جعل عمل البعثة متجها لاكتشاف تاريخ المكان قبل بناء السور.