كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى مصر يزور مطران القدس

زا ر الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى (مطران القدس)، وذلك انتهازًا لفرصة زيارته الحالية لمصر، ضمن فعاليات انعقاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



ورحب نيافته بالأب الربان واستقبله وشمامسة الكنيسة الموفدين معه بحفاوة شديدة، وصرح أن الكنيستين بينهما علاقة طيبة طويلة على مدى الأعوام، إذ هما شقيقتان بالدم والعقيدة والتراث والمحبة، حيث إن مواقف الكنيستين معاً سجلها التاريخ بحروف من نور.



كما أكد حرصه التام على المشاركة بشكل فعال، في الصلوات والمراسم التي تحييها الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة، وعبر عن سعادته البالغة بزيارته لدير مار مرقص السرياني الأرثوذكسي في أورشليم القدس، الذي كان بيت عائلة القديس وملتقى أبناء الكنيسة الأولى في عليَّة الدار، وهو المكان الشاهد على ميلاد الإفخارستيا في العالم كله.



من جهته أعرب الأب الربان عن بالغ سعادته بهذه الزيارة القريبة إلى قلبه، حيث شكر نيافته على مشاركته في استقبال قداسة سيدنا البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، الذي زار أورشليم القدس قبل أسابيع قليلة، حيث جاءت زيارته بعد مرور ما يقرب من ستين عاماً لآخر زيارة للحبر الأنطاكي الأعظم للأراضي المقدسة، كما ذكر محبة نيافته العميقة التي تربطه بنيافة المطران مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة، وشدد على أنه يتابع كل أخبار الكنيسة هناك.



وفي الختام شكر ربان الكنيسة السريانية نيافة المطران الأورشليمي على حسن الضيافة والاستقبال، وقدم درع الصلاة الربانية باللغة السريانية، ومجلة حوبو (المحبة) الصادرة عن المكتب الإعلامي للكنيسة كهدية لنيافته، وتم التقاط الصور التذكارية.