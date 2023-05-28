الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: استمرار الرياح والأتربة على القاهرة والمحافظات اليوم

الرياح والأتربة
الرياح والأتربة

أكد المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الرياح والأتربة التي تشهدها محافظات الجمهورية اليوم، موضحًا أن عاصفة الأتربة هي قادمة من تأثير منخفض خماسيني وتؤدي لإثارة الرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري وأغلب مناطق الجمهورية.

وأشار المركز إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم، حيث وصلت أمس لأمطار رعدية في محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما أن القاهرة كان نصيبها غيوب ونشاط رياح والوضع مستمر.

وأوضح أن الأمطار شدتها ستكون أكثر وتأثرها أكثر على محافظات شمال الصعيد، وهناك أمطار في القاهرة والجيزة ولكن بنسبة أقل وأمطار خفيفة ومن الممكن أن تكون رعدية، ومحافظات الوجه البحري أغلبها سيكون عليها أمطار لأوقات متقطعة"، وأن درجات الحرارة ستكون أقل من أس بحوالي 3 درجات حرارة، ووضع الجو سيتحسن بدء من يوم الإثنين.

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الأرصاد: استمرار الرياح والأتربة على القاهرة والمحافظات اليوم

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