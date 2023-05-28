الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تصويرها فى الأهرامات.. وليد توفيق يكشف تفاصيل طرح أغنية "مصر يا أم السلام"

وليد توفيق
وليد توفيق

أعرب الفنان وليد توفيق، عن سعادته وانبهاره الشديد بمصر، بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأنه لم يأتِ إلى القاهرة وكان متغيباً لفترة طويلة عنها.
 

وأضاف الفنان وليد توفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية: "كنت أسمع وأنا في لبنان عما يحدث في مصر، وعما كان يقوله الناس على ضرورة أن ننزل ونرى ما يحدث في الشوارع بالقاهرة، والتجمع الخامس، والشيخ زايد".


وتابع: "كنت بروح كل يوم على الاستوديو لتسجيل الأغنية، وأنا بالسيارة بشوف التطوير الكبير اللي حاصل في مصر، الله يحمي مصر، شوفوا لبنان إللي كان بلد الجمال والخير.. النهاردة معندناش لا كهرباء.. الموظف اللي كان معاشه ألف دولار.. أصبح يأخذ 600 دولار.. حالتنا كلها صعبة.. لكن ما شاهدته في القاهرة رغم كل الظروف العالمية.. الناس عايشة وبتاكول الحمد لله.. والمدن منورة بطريقة جميلة".


وأردف: "كنت عامل أغنية عن مصر، لكن لم أستطع تصويرها في فترة الكورونا، حيث لحنتها في بيروت ووزعتها مع إسلام مرغني في مصر، وكنت عايز أصورها.. فقولت فرصة طالما النور مشعشع في مصر لازم أصورها.. فأخدت القرار وصورتها بالهرم والنيل والشوارع المليئة بالأنوار".

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