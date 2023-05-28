تسمم 4 أشخاص عقب تناول مبيد حشرى فى كفر الشيخ

استقبل مستشفى كفرالشيخ العام، مساء السبت ، 4 أشخاص مصابين باشتباه تسمم نتيجة استنشاق مبيد حشري «فردان»، أثناء رش المحاصيل الزراعية بأرض زراعية

تلقت غرفة العمليات بالمحافظة ومديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة من المستشفى العام بوصول 4 أشخاص مصابين بإشتباه تسمم أثناء رش المحاصيل الزراعية بمركز كفرالشيخ، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتبين من سجلات المستشفي إصابة كل من: «محمد.ا.ح، 64 سنة،، من قراجة، ومحمد.ح.ع، 35 سنة، من قراجة، ومحمود.ح.م" ، 40 سنة، من حليس ، و طه.ع.ع، 61 سنة ، من المرابعين»