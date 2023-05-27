بني سويف تعلن خسائر تقلبات الطقس السيئ

واصلت الوحدات المحلية، تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة حاليا وهي عبارة عن رياح شديدة محملة بالأتربة تمر بالمدن والقرى والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق للتعامل العاجل مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق.

وواصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، متابعته الميدانية لتنفيذ تكليفات المحافظ في هذا الشأن على مستوى المراكز والمدن وتم التعامل العاجل مع بعض التداعيات الناتجة عن الرياح الشديد كإصلاح ميل أعمدة إنارة وسقوط أشجار قريبة من المنازل وغيرها من التداعيات التى يتم التعامل معها أولا بأول حفاظا على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات الحيوية ومنع أي معوقات مرورية قد تحدث، وذلك بمتابعة لحظية من محافظ بني سويف لكل التقارير اللحظية والجهود المبذولة من خلال غرفة أزمات المحافظة.

وتجدد محافظة بني سويف مناشدتها المواطنين عدم الخروج إلا في حالات الضرورة حتى انتهاء تقلبات الطقس وعودة الأمور لطبيعتها مع ضرورة تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بتلك العاصفة ، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وشملت الجهود المنفذة بمركز ومدينة بنى سويف، التعامل مع 3 حالات لسقوط أعمدة بدون إصابات أو خسائر بشارع عبد السلام عارف وشارع الجزارين وأمام ماكدونالد، وتم أيضا التعامل مع عدد 2 عامود ديكوري بكورنيش النيل وعامود خلف رنين بطريق السادات، بالتنسيق مع طوارئ الكهرباء وتم التعامل مع سقوط فرع شجرة بشارع 3 بنى سويف الجديدة، كذا تمام التعامل مع سقوط نخلة أمام قاعة البارون بطريق السادات والتعامل مع عدد 2 يافطة إعلانات بميدان المديرية وأمام نادي الطلائع.