مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة
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مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة
يعرض موقع "الدستور" لمتابعيه المهتمين بكرة القدم مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون والقنوات الناقلة
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect
أستون فيلا × برايتون
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect
موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد والقنوات الناقلة
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect
موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect
كريستال بالاس × نوتينغهام فورست
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect
إيفرتون × بورنموث
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect
ليدز يونايتد × توتنهام هوتسبير
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect
ليستر سيتي × وست هام يونايتد
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect
موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولام والقنوات الناقلة
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect
موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون والقنوات الناقلة
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو× إلتشي
الساعة 8 مساء
على bein sports connect
أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد
الساعة 8 مساء
على bein sports connect
موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا والقنوات الناقلة
الساعة 8 مساء
على bein sports connect
خيتافي × أوساسونا
الساعة 8 مساء
على bein sports connect
قاديش × سيلتا فيغو
الساعة 8 مساء
على bein sports connect
رايو فاليكانو × فياريال
الساعة 8 مساء
على bein sports connect
ألميريا × بلد الوليد
الساعة 8 مساء
على bein sports connect
جيرونا × ريال بيتيس
الساعة 8 مساء
على bein sports connect
فالنسيا × إسبانيول
الساعة 8 مساء
على bein sports connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا × إمبولي
الساعة 1:30 ظهرًا
على AD SPORTS Premium 1
بولونيا × نابولي
الساعة 4 مساء
على AD SPORTS Premium 1
مونزا × ليتشي
الساعة 4 مساء
على AD SPORTS Premium 1
لاتسيو × كريمونيزي
الساعة 6 مساء
على AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس × ميلان
الساعة 8:45 مساء
على AD SPORTS Premium 1
موعد نهائي كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة
يانج أفريكانز × إتحاد الجزائر
الساعة 7 مساء
على bein sports connect