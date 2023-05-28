الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمباريات الساحرة المستديرة معشوقة الجماهير.

 مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة

يعرض موقع "الدستور" لمتابعيه المهتمين بكرة القدم مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة.

 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون والقنوات الناقلة


الساعة  6:30 مساء
على bein sports connect
 

أستون فيلا × برايتون 
الساعة  6:30 مساء
على  bein sports connect

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد والقنوات الناقلة


الساعة 6:30 مساء
على  bein sports connect
 

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة


الساعة  6:30 مساء
على bein sports connect

 

كريستال بالاس × نوتينغهام فورست 
الساعة  6:30 مساء
على  bein sports connect

 

إيفرتون × بورنموث 
الساعة  6:30 مساء
على  bein sports connect

 

ليدز يونايتد × توتنهام هوتسبير
الساعة  6:30 مساء
على  bein sports connect

 

ليستر سيتي × وست هام يونايتد 
الساعة  6:30 مساء
على bein sports connect

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولام والقنوات الناقلة


الساعة  6:30 مساء
على bein sports connect

 

موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون والقنوات الناقلة


الساعة  6:30 مساء
على  bein sports connect
 

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين ومواعيد مباريات الجولة الأخيرة 2023

لم يحقق الفوز فى آخر 9 مباريات.. سيراميكا كليوباترا يعيش أوقاتًا صعبة قبل مواجهة الأهلى

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

أتلتيك بيلباو× إلتشي
الساعة 8 مساء
على  bein sports connect

أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد 
الساعة  8 مساء
على  bein sports connect

 

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا والقنوات الناقلة


الساعة  8 مساء
على  bein sports connect

خيتافي × أوساسونا 
الساعة  8 مساء
على  bein sports connect

قاديش × سيلتا فيغو 
الساعة  8 مساء
على  bein sports connect

رايو فاليكانو × فياريال 
الساعة  8 مساء
على bein sports connect

ألميريا × بلد الوليد 
الساعة 8 مساء
على bein sports connect

جيرونا × ريال بيتيس 
الساعة  8 مساء
على  bein sports connect

فالنسيا × إسبانيول 
الساعة  8 مساء
على  bein sports connect
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

هيلاس فيرونا × إمبولي 
الساعة  1:30 ظهرًا 
على  AD SPORTS Premium 1

بولونيا × نابولي 
الساعة  4 مساء
على  AD SPORTS Premium 1

مونزا × ليتشي 
الساعة 4 مساء
على AD SPORTS Premium 1

لاتسيو × كريمونيزي 
الساعة  6 مساء
على AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس × ميلان 
الساعة 8:45 مساء
على  AD SPORTS Premium 1

 

موعد نهائي كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة
 

يانج أفريكانز × إتحاد الجزائر 
الساعة  7 مساء
على  bein sports connect

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