يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمباريات الساحرة المستديرة معشوقة الجماهير.



مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة

يعرض موقع "الدستور" لمتابعيه المهتمين بكرة القدم مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-5-2023 والقنوات الناقلة.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون والقنوات الناقلة



الساعة 6:30 مساء

على bein sports connect



أستون فيلا × برايتون

الساعة 6:30 مساء

على bein sports connect

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد والقنوات الناقلة



الساعة 6:30 مساء

على bein sports connect



موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة



الساعة 6:30 مساء

على bein sports connect

كريستال بالاس × نوتينغهام فورست

الساعة 6:30 مساء

على bein sports connect

إيفرتون × بورنموث

الساعة 6:30 مساء

على bein sports connect

ليدز يونايتد × توتنهام هوتسبير

الساعة 6:30 مساء

على bein sports connect

ليستر سيتي × وست هام يونايتد

الساعة 6:30 مساء

على bein sports connect

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولام والقنوات الناقلة



الساعة 6:30 مساء

على bein sports connect

موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون والقنوات الناقلة



الساعة 6:30 مساء

على bein sports connect



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



أتلتيك بيلباو× إلتشي

الساعة 8 مساء

على bein sports connect

أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد

الساعة 8 مساء

على bein sports connect

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا والقنوات الناقلة



الساعة 8 مساء

على bein sports connect

خيتافي × أوساسونا

الساعة 8 مساء

على bein sports connect

قاديش × سيلتا فيغو

الساعة 8 مساء

على bein sports connect

رايو فاليكانو × فياريال

الساعة 8 مساء

على bein sports connect

ألميريا × بلد الوليد

الساعة 8 مساء

على bein sports connect

جيرونا × ريال بيتيس

الساعة 8 مساء

على bein sports connect

فالنسيا × إسبانيول

الساعة 8 مساء

على bein sports connect



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



هيلاس فيرونا × إمبولي

الساعة 1:30 ظهرًا

على AD SPORTS Premium 1

بولونيا × نابولي

الساعة 4 مساء

على AD SPORTS Premium 1

مونزا × ليتشي

الساعة 4 مساء

على AD SPORTS Premium 1

لاتسيو × كريمونيزي

الساعة 6 مساء

على AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس × ميلان

الساعة 8:45 مساء

على AD SPORTS Premium 1

موعد نهائي كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة



يانج أفريكانز × إتحاد الجزائر

الساعة 7 مساء

على bein sports connect