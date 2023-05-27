السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لم يحقق الفوز في أخر 9 مباريات.. سيراميكا كليوباترا يعيش أوقاتا صعبة قبل مواجهة الأهلي

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

يعيش فريق سيراميكا كليوباترا أوقاتا صعبة قبل مواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين للدوري الممتاز وبعد أن كانت طموحات مسئولي النادى في بداية الموسم هى المنافسة على دخول المربع الذهبي أصبح الفريق يسعى للبقاء في دوري الأضواء والشهرة.

سيراميكا كليوباترا فشل في تحقيق أى فوز خلال المباريات التسع الأخيرة التي لعبها في الدوري وجمع منها 7 نقاط فقط بالتعادل في 7 مباريات والهزيمة في مباراتين وحقق خلالها ستة تعادلات متتالية مع حرس الحدود والمقاولون والإسماعيلي وأسوان والداخلية والاتحاد ثم خسر أمام الزمالك وعاد للتعادل مع غزل المحلة وخسر أخرمبارياته أمام فيوتشر وخلال المباريات التسع سجل الفريق هدفين فقط ودخل مرماه 4 أهداف وهو مايعني أن الفريق يعاني من مشاكل في الأداء الهجومي رغم وجود صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم وميدو جابر .

وزاد من معاناة الفريق رحيل مدربه التونسي معين الشعباني لتدريب الترجي وتولى حلمي طولان المسئولية وقاد الفريق لأول مرة أمام فيوتشر في المباراة التي انتهت بفوز فيوتشر بهدف دون رد  .

سيراميكا كليوباترا تراجع للمركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة متساويا مع البنك الأهلي وأسوان وغزل المحلة والفارق بينه وبين االداخلية الذي يحتل المركز السادس عشر الذي يهبط صاحبه للقسم الثاني ثلاث نقاط فقط لذلك يسعى لتحقيق نتيجةإيجابية أمام الأهلي لزيادة هذا الفارق.

الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا الاهلى معين الشعباني حلمي طولان

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