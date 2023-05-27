وكيل "رياضة دمياط" يشهد انطلاق مبادرة "ألف بنت.. ألف حلم"

تابع الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، تنفيذ فعاليات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات خماسي كرة القدم تحت شعار "ألف بنت.. ألف حلم" والتي تنظمها الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط مركز شباب مدينة الروضة.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها، أن مشروع "ألف بنت ألف حلم" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، يسهم في نشر كرة القدم النسائية، حيث يستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم من خلال برنامج تدريبي متكامل.

كما يسهم المشروع في اكتشاف المواهب في كرة القدم بين أوساط الفتيات، والعمل على إعدادهن، وصقل مهاراتهن؛ ليكونوا نواة للأندية والمنتخبات الوطنية، ويشارك به الفتيات من أعضاء مراكز الشباب، الراغبات الانضمام لتعلم مهارات رياضة كرة القدم.

كشفت وزارة الشباب والرياضة أن مشروع "ألف بنت ألف حلم" استطاع أن يقدم للمنتخب الوطنى اللاعبة "علياء ثابت"، لاعبة مركز شباب التي تم اختيارها ضمن لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، وتلعب في مركز حراسة المرمى كأول فتاة تشارك بالمنتخب من محافظة دمياط، حيث يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.