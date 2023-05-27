الشيخ أحمد ترك عن فيديو رقص وغناء ممدوح عامر: "غلطة المصور"

علق الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، على فيديو رقص وغناء القاريء ممدوح عامر، قائلًا: "كلنا بنفرح، والإنسان إنسان، المشكلة في مين صوره، غير أمين".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرجل بصير في فرح أخوه يتصور ليه؟ ويلاقي نفسه في مشكلة، لا يجب أن يصور إلا بإذنه".

ولفت الشيخ أحمد ترك، إلى أن مساحة القراءة والمدرسة المصرية مهددة، مردفة: "كما أنه حدث طاريء على الفن المصري كقوة ناعمة، ظهر طاريء على التلاوة المصرية، محتاجين نرممها، ولا يعجبني لغة التباكي الوهابية التي اصطنعوها ليجمعوا الناس، وبدأنا نقلدها".