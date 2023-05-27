الشيخ ممدوح عامر يرفض الاعتذار لنقابة القراء عن فيديو الغناء.. ويفجر مفاجأة

قدم الشيخ ممدوح عامر قاريء القرآن، اعتذارًا لجمهوره ومريديه الذين ساءهم انتشار فيديو له يغني لأم كلثوم ويتمايل، لكنه رفض الاعتذار لنقابة القراء، معربًا عن استيائه من البيان الذي أصدرته.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أعتذر للمتابعين والمحبين أما النقابة ليس لها حق، أنا لست عضو نقابة، ومن أصدر البيان حب يرضي الاتجاه العام، وكان واجب عليهم يرجعوا لي".

وأردف: "النقابة بتقول إني بغني مهرجانات، لم يتواصل أحد منهم معايا، أنا أميل للحاجات القديمة، أم كلثوم، والفرقة كانت محترمة بتعزف على قانون وعود، وسيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل كان بيسمع لأم كلثوم، وغنى لها طلع البدر علينا".

ولفت إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة نقابة القراء كانوا حاضرين فرح شقيقه، ومن لم يحضر اتصل به ليهنئه، وكان واجب على من أصدر البيان العودة إليه والتواصل معه.