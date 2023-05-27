السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشيخ ممدوح عامر يرفض الاعتذار لنقابة القراء عن فيديو الغناء.. ويفجر مفاجأة

ممدوح عامر
ممدوح عامر

قدم الشيخ ممدوح عامر قاريء القرآن، اعتذارًا لجمهوره ومريديه الذين ساءهم انتشار فيديو له يغني لأم كلثوم ويتمايل، لكنه رفض الاعتذار لنقابة القراء، معربًا عن استيائه من البيان الذي أصدرته.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أعتذر للمتابعين والمحبين أما النقابة ليس لها حق، أنا لست عضو نقابة، ومن أصدر البيان حب يرضي الاتجاه العام، وكان واجب عليهم يرجعوا لي".

وأردف: "النقابة بتقول إني بغني مهرجانات، لم يتواصل أحد منهم معايا، أنا أميل للحاجات القديمة، أم كلثوم، والفرقة كانت محترمة بتعزف على قانون وعود، وسيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل كان بيسمع لأم كلثوم، وغنى لها طلع البدر علينا".

ولفت إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة  نقابة القراء كانوا حاضرين فرح شقيقه، ومن لم يحضر اتصل به ليهنئه، وكان واجب على من أصدر البيان العودة إليه والتواصل معه.

 

أول تعليق من نقابة القراء على "فيديو رقص وغناء الشيخ ممدوح عامر"

ممدوح عامر الشيخ ممدوح عامر نقابة القراء قراء القرآن مصطفى إسماعيل

مواد متعلقة

الشيخ ممدوح عامر يعتذر للجمهور عن فيديو الغناء: "حقكم عليا"

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف سر زيارة أردوغان لقبر أستاذه الذي أعدم

رئيس "النواب الأمريكى": لم نتوصل بعد لاتفاق بشأن رفع سقف الدين

كاتب تركى: الأتراك مثل المصريين لا يحبون التدخل فى شئونهم الداخلية

القاهرة الإخبارية: الفريق الفنى السعودى يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة

"ستجعل الدعم السريع صيدًا سهلًا".. محلل يكشف أهمية استدعاء قوات الاحتياط السودانية

أنباء عن وقوع اشتباكات بين الحرس الوطنى والجيش الروسى عن طريق الخطأ

رئيس حزب إرادة جيل: المحور الاقتصادي أولويتنا في الحوار الوطني

الأكثر قراءة

عميد كلية "تجارة طنطا": حملت طفلة ابنة طالبة ماجستير مهني تقديرا لدور المرأة

استعدادا للأضحية.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 مايو 2023

الشيخ ممدوح عامر يعتذر للجمهور عن فيديو الغناء: "حقكم عليا"

المستشار الإعلامي لجامعة طنطا: الحوار الوطني نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

كولر يرفض عودة محمد مغربى إلى الأهلي من الإعارة.. ويعنف اللاعبين

بطلان قرار الجهة الإدارية بتعيين اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟