الشيخ ممدوح عامر عن فيديو غنائه لأم كلثوم: أنا شاب فرفوش

كشف الشيخ ممدوح عامر القارئ، عن كواليس فيديو غنائه لأم كلثوم المنتشر على السوشيال ميديا، والذي تسبب في هجوم رواد السوشيال عليه.

وقال الشيخ ممدوح عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "والدي توفي من سنة ونصف، ولم يزوج شقيقي الأصغر، فكنت له بمثابة الأب، وفي الفرح بفرح بتلقائية، بحب أضحك وأهزر مع أصحابي، أنا شاب فرفوش، وعمري 34".

وأضاف القارئ: "أنا شاب فرفوش بيهزر مع أولاده، الدنيا طبيعية، وبقول لتلامذتي ما تخجل عن فعلة في العلن لا تفعلها في السر".

وأردف: "كنت في فرح أخويا الصغير، كان عليا مسئولية تزويجه وألا أشعره بفقد الأب، وفرحان به، وبغض النظر عن أني بحب أفرح، لكن الجمهور له حق عليا، اللي شايف إنه ميحبش يشوفني بهذا الشكل بأعتذر له وبأقول له حقك عليا".