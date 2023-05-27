الشيخ ممدوح عامر يعتذر للجمهور عن فيديو الغناء: "حقكم عليا"

اعتذر الشيخ ممدوح عامر، للجمهور على الهواء، عن الفيديو الذي ظهر فيه يغني لأم كلثوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه شاب عمره 34 سنة، ولم يقل على نفسه شيخًا.

وأضاف: "أنا أقل الناس، وشخص طبيعي، بحب أتعامل بتلقائية وبطبيعتي، والكفيف بيكون أكثر عاطفية من غيره، يتأثر في الفرح بتلقائية، بحب أضحك وأهزر مع أصحابي، لكن إن ذلك أساء جمهوري الذي يحب أن يراني في هيئة معينة، فأقدر اعتذاري لهم وهم لهم حق عندي".

وأردف: "كل من يحب يسمع قراءة القرآن وشايف إنه لا يليق حقه عليا اعتذر له، لكنه كان فرح أخويا الصغير، وبعد وفاة والدي كانت تقع عليا مسئولية تزويجه وألا أشعره بفقد الأب".

ولفت إلى أن والدته متأثرة من الهجوم عليه على السوشيال ميديا، ومتصورة إنه واقع عليه ضرر كبير.