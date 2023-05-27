السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب القُراء يهاجم ممدوح عامر بسبب غنائه لأم كلثوم

ممدوح عامر
ممدوح عامر

شنّ الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، هجومًا لاذعًا، على القارئ ممدوح عامر، بعد رفض الأخير الاعتذار للنقابة عن فيديو الرقص والغناء لأم كلثوم في فرح شقيقه.

وقال حشاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "رقصه يتنافى مع احترام الناس للقراء والعلماء، انتشر له فيديو يتراقص مع واحد، الناس هاجوا عليا، إزاي قارئ القرآن يرقص".

وأكد حشاد، أنه لا يقول إن الغناء حرام، لكن على قدر احترام الناس للقراء والعلماء، يكون الاحترام متبادلًا بين القارئ وجمهوره، مردفًا: "إحنا محرمناش الأغاني، الحرام ما حرمه الله، لكن وجوده في موقف يتنافى مع احترام الناس له، لم يتوجب عليه ينزل لهذا المستوى، يرقص ويغني لأم كلثوم، الناس طلبوني وكلموني، أنا مشفتش الفيديو".

ولفت إلى أن ممدوح عامر، ليس عضوًا في النقابة، لكنه قارئ لكتاب الله.

وعن الإجراء الذي سبق أن أعلن عن أنه سيتخذ ضده الإجراءات اللازمة، قال حشاد: "الإجراء الله أعلم المستشار القانوني هو اللي هيقول".

ممدوح عامر القاريء ممدوح عامر نقيب القراء محمد حشاد الشيخ محمد حشاد

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