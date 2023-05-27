انطلاق الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2023 بشرم الشيخ.. 5 يونيو

يستضيف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الندوة العالمية لمُنظمي الاتصالات 2023، وينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل، في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار "التنظيم من أجل مستقبل رقمي مُستدام".

ومن المقرر أن يفتتح الندوة ويلقي كلمة بالجلسة الافتتاحية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودورين مارتن الأمين العام الاتحاد الدولي للاتصالات، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتتضمن الندوة العالمية حلقات نقاش تفاعلية رفيعة المستوى حول أهم وأحدث المسائل التي تتعلق بمواضيع السياسات العامة والتنظيم، كما تُوفر للمنظمين وواضعي السياسات من جميع أنحاء العالم منصة فريدة للنقاش مع النظراء وأصحاب المصلحة الآخرين في المجال الرقمي.

وتتناول الندوة النُهج التنظيمية الجديدة للتحول الرقمي، والبنية التحتية الرقمية، وسلامة الأطفال والشباب على الإنترنت، والإتاحة الرقمية، وأنظمة الإنذار المبكر العامة في حالات الطوارئ، والاستفادة من فرص الميتافيرس، وغيرها من القضايا الأخرى.

وتهدف الندوة إلى تبادل الآراء والخبرات، ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية، كما تركز على تحديد الحوافز التنظيمية والاقتصادية لتحفيز نشر البنية التحتية الرقمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، خاصة في المناطق الريفية والمعزولة، وتحديد الحوافز المناسبة المطلوبة لضمان إدخال تقنيات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ونماذج الأعمال الناشئة.