السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أحمد أبوهشيمة: «ستارت اب باور» أكبر مسابقة لريادة الأعمال في مصر.. وأفكار الشباب بتخليني فخور ان دول مصريين

رجل الأعمال أحمد
رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة

قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ان مسابقة ابو هشيمة للمشروعات الناشئة ستارت اب باور أصبحت أكبر مسابقة لريادة الأعمال في مصر.

موضحا خلال حواره مع الاعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي المذاع على قناة بلومبرج الشرق، إن الفكرة كان ورائها طلبات بعض الشباب بأن يشاركهم مشروعهم، فقرر أن يدشن مسابقة لهم.
وأكد أبو هشيمة ان المسابقة في تطور مستمر، وانقضى منه موسمان والموسم الثالث على الأبواب، وهناك مضاعفة مستمرة للجوائز، بهدف توسيع نطاق المسابقة والسماح للشباب من كل المحافظات للاشتراك فيها.

وأبدى أبو هشيمة انبهاره بالأفكار التي تتقدم للمسابقة والتي تتجاوز ال٧ الاف فكرة في الموسم، مؤكدا أنه يكون سعيدا وفخورا بأن هذه الأفكار مصدرها شباب مصري طموح.

وألمح إلى أنه يتعاون في هذه المسابقة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الكيان الأكبر المعني بملف دعم ريادة الاعمال ولديهم خبرة كبيرة في هذا المجال، كما انه يحضر حفل التتويج عددا كبيرا من النواب والمسئولين مما يوضح اهتمام الدولة بتشجيع هؤلاء الشباب على تأسيس مشروعاتهم المستقلة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

ظهرت الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي

أزمة "فيديو الغناء" للشيخ ممدوح عامر تتصاعد.. نقيب القراء: عليه أن يعتذر

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟