"العلم نور".. قصة جد بدأ رحلته مع محو الأمية في المنوفية

قصة مُلهمة لرجلٍ عاش سنوات طويلة لا يجيد القراءة والكتابة، ولكنه عمل بجدٍ واجتهاد وتزوج وأنجب وعلّم أبناءه وزوّجهم حتى أصبح جدًا لحفيدتين، ولكنه كان يشعر دومًا بأنه ينقصه شيء مهم.

"نور محمد نور" ابن قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، يبلغ من العمر ٤٥ عامًا، ويعمل مبيض محارة، قرر أن يطور من نفسه حتى جاءته فرصة عمل بإحدى الشركات الكبرى، حينئذ شعر أنه يجب عليه أن يواكب عمله، حتى يستطيع الحصول على فرصته في الترقيات بعمله.

وعلى الفور، سجّل "نور" بأحد مراكز محو الأمية، وبعدها حصل على الشهادة الابتدائية، وفي هذا العام أتم امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أنه يحلم بإكمال دراسته.

قال "نور" لـ"الدستور": "أحفادي بيسألوا عليا بعد كل امتحان (عملت إيه يا جدو؟.. ربنا يوفقك)"، مشيرًا إلى أن حديث أحفاده يبعث في نفسه البهجة والفخر ويعطيه دافعًا على أن يكون أبًا وجدًا يفتخر به أبناؤه وأحفاده، حتى لو لم تسنح له الفرصة في الماضي، ولكن بحث عنها بنفسه.