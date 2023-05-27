إعلان نتيجة رابعة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة اليوم

تعلن المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، نتيجة اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

كما تعلن المدارس الابتدائية والإعدادية، غدا، نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، والصف السادس الابتدائي يوم الإثنين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصا على أمن وسلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.

وأشارت مديرية تعليم الجيزة إلى أنه في إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور يتم إعلان النتائج طبقا للجدول المعلن على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه سيتم إعلان نتائج مرحلة النقل الثانوية فور انتهاء التصحيح.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة انتهت من اختبارات الشهادة الإعدادية الخميس الماضي، وجار أعمال تصحيح أوراق الإجابات.