السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انفصاليو منطقة بابوا فى إندونيسيا يهددون بقتل رهينة نيوزيلندى

إندونيسيا
إندونيسيا

هددت جماعة انفصالية في منطقة بابوا بإندونيسيا بقتل فيليب ميرتنز، وهو طيار نيوزيلندى تحتجزه رهينة منذ فبراير، إذا لم تستجب دول لمطلبها ببدء محادثات للانفصال في غضون شهرين، حسبما أظهر فيديو جديد للجماعة نشرته أمس الجمعة.

وخطف مسلحون منخرطون في حرب عصابات بمنطقة المرتفعات الوسطى في بابوا، والذين يريدون انفصال بابوا عن إندونيسيا، الطيار فيليب ميرتنز بعد أن هبط بطائرة تجارية في منطقة ندوجا الجبلية.

وفي الفيديو الجديد بدا «ميرتنز» هزيلا بشكل واضح، وكان يحمل راية مورننج ستار المحظورة التي ترمز لاستقلال بابوا الغربية، ويحيط به مسلحون من بابوا يلوحون بما قال أحد المحللين إنها بنادق هجومية مصنوعة في إندونيسيا.

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مطالب الانفصاليين فى بابوا 

وقال «ميرتنز»، أمام الكاميرا، إن الانفصاليين يرغبون في مشاركة دول أخرى غير إندونيسيا في حوار حول استقلال بابوا.

وأضاف الطيار: "إذا لم يحدث هذا في غضون شهرين، فإنهم يقولون إنهم سيطلقون النار علي".

ونشر الفيديو سيبي سامبوم، المتحدث باسم الانفصاليين في بابوا، وتحقق منه ديكا أنور، المحلل في معهد تحليل سياسات الصراع ومقره جاكرتا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النيوزيلندية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، لرويترز، اليوم السبت، إن الوزارة على علم بالصور ومقاطع الفيديو المتداولة.

وأضاف المتحدث: "نبذل كل ما بوسعنا لتأمين حل سلمي وإطلاق سراح ميرتنز بأمان".

وتدور معركة محدودة لكنها تشهد سقوط قتلى بشكل متزايد من أجل الاستقلال في إقليم بابوا الغني بالموارد منذ أن تم إخضاعه للسيادة الإندونيسية في تصويت أشرفت عليه الأمم المتحدة عام 1969.

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إندونيسيا بابوا مسلحون حرب انفصال فيليب ميرتنز

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