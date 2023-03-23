الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أسوشيتد برس تسلط الضوء على احتفالات المسلمين فى إندونيسيا بقدوم شهر رمضان

رمضان
رمضان

سلطت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الضوء على احتفالات المسلمون في إندونيسيا بقدوم شهر رمضان المبارك، في ظل ارتفاع الأسعار الذي قيد مظاهر الانفاق في البلاد.

 

وبحسب الوكالة الأمريكية، فقد يستعد ملايين المسلمين في إندونيسيا للاحتفال بشهر رمضان المبارك، وسط عادات وتقاليد وأجواء رمضانية تصارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة انقطاع الإمدادات في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة زيادة السكان في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

 

الاحتفالات بقدوم شهر رمضان

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إقامة أول صلاة تراويح في شهر رمضان 2023 بمسجد الحسين (صور)

ومن المسيرات الملونة في شوارع الأضواء إلى تنظيف قبور الأقارب ومشاركة الوجبات مع العائلة والأصدقاء ، كانت إندونيسيا الأكثر اكتظاظًا بالسكان ذات الأغلبية المسلمة لها طريقتها الخاصة للاحتفال ببداية شهر رمضان.

 

وأعلن وزير الشؤون الدينية ياقوت شليل قماس مساء الأربعاء أن شهر رمضان سيبدأ الخميس بعد تأكيد رؤية الهلال من قبل فرق مراقب يعلم الفلك الإسلامي من عدة مناطق، ومن المتوقع أن يتبع معظم الإندونيسيين - المسلمون ما يقرب من 90٪ من سكان البلاد البالغ عددهم277 مليون نسمة - الموعد الرسمي للحكومة.

 

وبعد وقت قصير من الإعلان ، امتلأت المساجد بالمصلين الذين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في أول ليلة من شهر رمضان، وفي مسجد الاستقلال الكبير في جاكرتا، وهو الأكبر في جنوب شرق آسيا، تكدس عشرات الآلاف من المصلين معًا كتفًا بكتف.

 

ويجتمع المسلمون في اندونيسا مثلهما مثل الاحتفالات الرمضانية في جميع أنحاء العالم،  مساءا وعقب الإفطار في جو احتفالي.

 

ويهدف الصوم إلى تقرب المؤمنين إلى الله وتذكيرهم بآلام الفقراء، كما يُتوقع من المسلمين الالتزام الصارم بالصلاة اليومية والانخراط في التأمل الديني.

 

ارتفاع اسعار المواد الغذائية

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية إن أسعار المواد الغذائية الأساسية المستوردة بما في ذلك القمح والسكر ولحم البقر وفول الصويا قد ارتفعت بشكل حاد هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار السلع العالمية واضطرابات سلسلة التوريد ، خاصة بعد الحرب في اوكرانيا.

 

ولكن الكثير من الناس يقولون إن ارتفاع الأسعار لا يؤثر فقط على الأطعمة المستوردة، بل يؤثر أيضًا على السلع المحلية مثل الأرز والبيض والفلفل الحار وزيت النخيل والبصل. كما ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء. 

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رمضان 2023.. مدة صلاة التراويح وعدد الركعات

المسلمون رمضان الأنفاق مظاه الاختفال إندونيسيا

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