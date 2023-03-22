الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقامة أول صلاة تراويح في شهر رمضان 2023 بمسجد الحسين (صور)

المخرج محمد أبو العلا
المخرج محمد أبو العلا

أنهى المسئولون عن مسجد الحسين جميع الاستعدادات من أجل إقامة صلاة التراويح في المسجد، والذي يتنقل على الهواء مباشرة عبر قناتي “الحياة” وقناة "الناس" بدايًة من مساء اليوم الأربعاء.

 

وحصلت “الدستور” على صور خاصة من التحضيرات النهائية لنقل صلاة العشاء والتراويح من مسجد سيدنا الحسين على الهواء مباشرة على قناتي الحياة والناس يومياً طوال شهر رمضان الكريم.

 

ونقلت قناة "الحياة" جميع شعائر شهر رمضان من مسجد الحسين، من إخراج المخرج محمد أبو العلا، وستنقل الشعائر طوّال شهر رمضان المبارك لعام 2023، بتواجد طاقم التصوير داخل مسجد الحسين، منذ أمس الثلاثاء.

 

مسجد الحسين
مسجد الحسين

مسجد الحسين
مسجد الحسين
مسجد الحسين
مسجد الحسين
مسجد الحسين
مسجد الحسين

WhatsApp Image 2023-03-22 at 4.37.23 PM
WhatsApp Image 2023-03-22 at 4.37.23 PM

b4437faf-3257-4bd8-934b-db9f581f8ec6
b4437faf-3257-4bd8-934b-db9f581f8ec6
728a1695-c3c3-44d4-8363-cebe5efb7235
728a1695-c3c3-44d4-8363-cebe5efb7235
صور استعدادات النهائية مسجد الحسين استقبال المصليين صور الاستعدادات النهائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

6 أعمال درامية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

الخريطة الكاملة لتوقيتات عرض مسلسلات رمضان على DMC والحياة وON

مفتى الجمهورية: لا نأبه بأى تشكيك فى فتاوى الدار.. ونفتخر بوقوفنا فى صف الوطن (حوار)

جعفر العمدة.. القنوات الناقلة لمسلسل محمد رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»