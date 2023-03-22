إقامة أول صلاة تراويح في شهر رمضان 2023 بمسجد الحسين (صور)

أنهى المسئولون عن مسجد الحسين جميع الاستعدادات من أجل إقامة صلاة التراويح في المسجد، والذي يتنقل على الهواء مباشرة عبر قناتي “الحياة” وقناة "الناس" بدايًة من مساء اليوم الأربعاء.

وحصلت “الدستور” على صور خاصة من التحضيرات النهائية لنقل صلاة العشاء والتراويح من مسجد سيدنا الحسين على الهواء مباشرة على قناتي الحياة والناس يومياً طوال شهر رمضان الكريم.

ونقلت قناة "الحياة" جميع شعائر شهر رمضان من مسجد الحسين، من إخراج المخرج محمد أبو العلا، وستنقل الشعائر طوّال شهر رمضان المبارك لعام 2023، بتواجد طاقم التصوير داخل مسجد الحسين، منذ أمس الثلاثاء.

مسجد الحسين

مسجد الحسين

مسجد الحسين

مسجد الحسين

مسجد الحسين

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