أيام قليلة تفصلنا عن موعد عيد الأضحى 2023 في مصر، مع اقتراب شهر يونيو حيث أن يكون ميعاد الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية هي من بين الأحداث المهمة التي ستشغل جميع المواطنين، ويترقبها الجميع للاحتفال بها وسط الأهل والأقارب والأحباب.

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر

يصادف عيد الأضحى لعام 2023 فلكيا، فى مصر في يوم الأربعاء الموافق يوم 28 يونيو الموافق يوم 10 ذي الحجة لعام 1444 هجريًا، وبذلك سوف يكون الأربعاء هو أول يوم لعيد الأضحى المبارك 2023.

ويعد عيد الاضحي هو مناسبة يحتفل بها جميع المواطنين فضلًا عن اعتبارها كونها أجازة رسمية يتاح قضائها مع العائلة أو يمكن الخروج للتنزه إمكانية السفر وهي كاجازة للاسترخاء.

إجازة عيد الأضحى 2023

ويحصل موظفو القطاع العام وموظفو القطاع الخاص علي إجازة مدتها 5 أيام كإجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 حيث يتاح استغلال فترة الإجازة من أجل قضاء العطلة الصيفية والتنزه.

وتوافق إجازة أيام عيد الأضحى المبارك في يوم عرفة 1444 هـ، والموافق 9 ذو الحجة 1444هـ فلكيًا بمصر في يوم الثلاثاء 27 يونيو.

ويحل أول أيام عيد الأضحى لعام 2023 في مصر في يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو.

وسيأتي ثاني أيام عيد الأضحى بمصر الخميس الموافق يوم 29 يونيو 2023.

أما يكون ثالث أيام عيد الأضحى فسيكون يوم الجمعة 30 يونيو 2023.

وتتضمن إجازة عيد الأضحى لعام 2023 في يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، وهو يكون آخر إجازات لعيد الأضحى المبارك.

الإجازات الرسمية المتبقية فى 2023



وتتضمن الإجازات الرسمية إلى نهاية 2023 بعد إجازة عيد الأضحى في ثورة 30 يوينو والتى ستأتى في يوم الجمعة الموافق 30 يونيو و12 ذو الحجة.

إجازة رأس السنة الهجرية وهي التي ستوافق يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

ويوم إجازة عيد الثورة وهي التي ستأتي يوم الأحد الموافق 23 يوليو.

ويوم إجازة المولد النبوي الشريف وهي تأتي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

ويوم إجازة المولد النبوي الشريف وهي تأتي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر. وستوافق إجازة عيد القوات المسلحة في يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.