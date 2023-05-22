الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"5 أيام إجازة رسمية".. تعرف على موعد العيد الكبير 2023

العيد
العيد

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، لذا يبحث الجمهور والكثير من المواطنين عبر السوشيال ميديا، مرورًا بموقع البحث "جوجل"، على الموعد المحدد لقدوم عيد الأضحى 2023 ، خاصًة مع اقتراب انتهاء شهر مايو الجاري، وقرب شهر يونيو الذي من المقرر أن يحل فيه عيد الأضحى 2023.

ويبحث عدد كبير من العاملين عن معرفة عدد الأيام الخاصة بالاجازات الرسمية للحصول عليها، ومن بينها الأيام التي سيحصل عليها بسبب عيد الأضحي المبارك، كما أنه يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك أو “العيد الكبير” في العاشر من ذي الحجة بعد أن تستطيع السعودية استطلاع هلال بداية شهر ذي الحجة في 29 ذي القعدة من كل عام، وتلتزم الدول الاسلامية بموعد بداية شهر ذي الحجة كما تراه السعودية لارتباطه بأداء الحج و أركانه.

 موعد عيد الأضحى 2023

وويرصد "الدستور" موعد عيد الأضحى المبارك في سياق السطور التالية:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، من خلال الدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ عن موعد وقفة عرفات 2023/1444 وعيد الأضحى في مصر فلكيًا، ويحصل موظفو القطاع العام والخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023.

موعد وقفة عيد الأضحى 2023 وعدد أيام إجازة العيد

تعرف على إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر وشروط شراء الأضحية

عدد أيام إجازة العيد الكبير 2023 الرسمية

وعن الإجازات الرسمية التي من المقرر أن يحصل عليها المواطن هم 5 أيام كإجازة رسمية، ووفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، والتى سيكون طبقًا للآتي:

- موعد يوم عرفة 1444هـ، 9 ذو الحجة 1444هـ فلكيًا يوم الثلاثاء، الموافق 27 يونيو 2023.

- أول أيام عيد الأضحى 2023، يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى 2023، يوافق ثاني أيام العيد يوم الخميس 29 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى 2023، يوافق ثالث أيام العيد يوم الجمعة 30 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى 2023، يوافق رابع أيام العيد يوم السبت 1 يوليو 2023.

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