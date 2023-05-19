تعرف على إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر وشروط شراء الأضحية

زاد مؤخرًا البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2023، فإن إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر تبدأ في 27 يونيو وتنتهي في 1 يوليو، حيث تختلف الإجازة بين القطاعين العام والخاص وبين المراحل التعليمية، حيث تتزامن الإجازة مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

وفقًا للمصادر الفلكية، فإن موعد عيد الأضحى 2023 في مصر هو الأربعاء 28 يونيو 2023، وهو يوم بعد يوم عرفة.

كيفية شراء الأضحية بشكل صحيح؟

فإن شراء الأضحية يتطلب مراعاة بعض النصائح والشروط، مثل، أن تكون الأضحية خالية من العيوب والأمراض والإصابات، وأن تكون عين الأضحية براقة وخالية من الدموع والإفرازات.

كما لابد أن يكون فم ولسان الأضحية نظيفين وخاليين من التهابات أو إفرازات، وأن يكون صوف أو شعر الأضحية ناعم الملمس ومتكامل وغير ناحل، بالإضافة إلى جلد الأضحية لابد أن يكون سليمًا ولامعًا وخاليًا من الجروح أو التشققات أو التورمات.

وعند شراء الأضحية يجب أن يكون الحيوان نشيطًا وذو شهية مرتفعة، بالإضافة إلى أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

كما لا يجب أن تكون الأضحية نحيلة القوام أو مكسورة، بالإضافة إلى ألا يزيد عمر الأضحية على خمس سنين في الإبل، وسنتين في البقر، وستة أشهر في الضأن، وسنة في المعز.

أحكام ذبح الأضحية:

الوقت: يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، والأفضل أن يبادر بالذبح بعد صلاة العيد، وأن يكون أول ما يأكل من أضحيته، ويجوز ذبح الأضحية في الليل والنهار، ولكن الذبح في النهار أولى.

الشروط:

تشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام "الإبل والبقر والغنم"، وأن تكون خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها أو جودتها، مثل العوراء أو العرجاء أو المريضة أو العجفاء أو العضباء، كما تشترط فيها سن معين، فلا تقل عن خمس سنين في الإبل، ولا عن سنتين في البقر، ولا عن ستة أشهر في الضأن، ولا عن سنة في المعز.

الحكم:

جمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها، وقال بعضهم بأنها سنة واجبة على كل بيت مسلم قادر عليها، والأصل أنها مطلوبة من كل حي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.

اقرأ أيضاً