الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد وقفة عيد الأضحى 2023 وعدد أيام إجازة العيد

عيد الأضحى
عيد الأضحى

وقفه عيد الأضحى هو اليوم الذي يقف فيه المسلمين على جبل عرفات وهى من أهم مناسك فريضة الحج التي تعد الركن الخامس من أركان الإسلام ويؤديها المسلمون في شهر ذي الحجة من كل عام.

موعد وقفة عيد الأضحى 2023

وتوافق وقفه عيد الأضحى اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام ويبدأ في اليوم التالي لها العيد الكبير، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد وقفة عيد الأضحى و عدد أيام إجازة العيد.

موعد وقفة عرفات 

حددت البحوث الفلكية موعد وقفة عرفات 2023 والتي تكون في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وتوافق هذا العام يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، ولكن تحديد يوم وقفة عيد الاضحى لا يعتمد فقط على البحثو الفلكية ولكن لابد من الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة والذي تقوم به لجنة من دار الافتاء المصرية يوم 29 من شهر ذي القعدة.

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وفي يوم الرؤية إذا أثبتت اللجنة رؤية هلال شهر ذي الحجة يكون اليوم التالي هو بداية الشهر وفي اليوم التاسع منه وقفة عرفات واليوم العاشر أول يوم في عيد الأضحى . 

وحددت البحوث الفلكية موعد  صلاة عيد الأضحى2023 في محافظة القاهرة  عند الساعة 5:47 صباحًا.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 

حدد قانون العمل المصري عدد ايام اجازة عيد الاضحى لتبدأ يوم وقفة عرفات وتستمر لمدة 4 أيام العيد أي تبدأ  يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو ، وتستمر أيام الأربعاء 28 يونيو 2023 أول أيام إجازة العيد الكبير، و يوم الخميس 29 يونيو ،ويوم الجمعة 30 يونيو، ويوم السبت 1 يوليو.

ووفق قانون العمل تكون أجازة القطاع الخاص 3 أيام تشمل يوم وقفة عرفات ، ويعلن مجلس الوزراء قبل العيد بعدة أيام عدد أيام الاجازة للعاملين في الجهاز الاداري للدولة، كما تعلن وزارة القوى العاملة عدد أيام الاجازة للقطاع الخاص.

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تعرف على إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر وشروط شراء الأضحية

 

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