المفتي: الفتوى ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار المجتمعي

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الفتوى ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار المجتمعي، لافتًا إلى أنه على الجانب السلبي الآخر، فإن الفتوى الغير صحيحة قد تكون هادمة لهذا الاستقرار المجتمعي.

وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية “صدى البلد”، أن جميع مقدرات المجتمع، وما يتعلق بها من الجانب الاقتصادي، أو ما يتعلق منها بالجانب الفكري، أو ما يتعلق منها بالجانب الاجتماعي، تعتبر عناصر أساسية، وتهديدها هو إخلال بالأمن القومي لأي مجتمع من المجتمعات.

وأوضح أنه على سبيل المثال يوجد محور فكري، نحتاج أن نرسخ في هذا المحور الفكري، المفهوم الصحيح للفكر السليم الرشيد وتغذي هذا الجانب وتعمق النظر فيه، وتوجد حالة وعي لدى الناس بهذه الفكرة، معقبًا: "إذا كافحت في هذا المجال أو عملت به عمل نوعي، فإنك ستجد طرفين نقيضين، طرف هنا وطرف هنا، وأنت تمشي في الطريق الوسط، حيث ستجد أن هناك أطراف متطرفة، تحتاج أن تكافح هي الأخرى، حتى يستقيم لك الوسط، وحتى يبقى ناميًا ومنتجًا لحركة وحالة الوعي لدى الإنسان".