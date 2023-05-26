الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المفتي: الفتوى ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار المجتمعي

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الفتوى ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار المجتمعي، لافتًا إلى أنه على الجانب السلبي الآخر، فإن الفتوى الغير صحيحة قد تكون هادمة لهذا الاستقرار المجتمعي. 

وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية “صدى البلد”، أن جميع مقدرات المجتمع، وما يتعلق بها من الجانب الاقتصادي، أو ما يتعلق منها بالجانب الفكري، أو ما يتعلق منها بالجانب الاجتماعي، تعتبر عناصر أساسية، وتهديدها هو إخلال بالأمن القومي لأي مجتمع من المجتمعات.

وأوضح أنه على سبيل المثال يوجد محور فكري، نحتاج أن نرسخ في هذا المحور الفكري، المفهوم الصحيح للفكر السليم الرشيد وتغذي هذا الجانب وتعمق النظر فيه، وتوجد حالة وعي لدى الناس بهذه الفكرة، معقبًا: "إذا كافحت في هذا المجال أو عملت به عمل نوعي، فإنك ستجد طرفين نقيضين، طرف هنا وطرف هنا، وأنت تمشي في الطريق الوسط، حيث ستجد أن هناك أطراف متطرفة، تحتاج أن تكافح هي الأخرى، حتى يستقيم لك الوسط، وحتى يبقى ناميًا  ومنتجًا لحركة وحالة الوعي لدى الإنسان". 

الأكثر قراءة

الحزن يخيم على أهالي قرية سندبسط بالغربية عقب تشييع جثمان “شهيدة العلم”

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

"الدستور" تكشف أسباب تسمية "مسجد شنودة" فى البحيرة بهذا الاسم

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة

كلب يعقر 3 أشخاص في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)