كوثر مصطفى: تعرفت على الكينج محمد منير بواسطة المخرج خيرى بشارة

قالت الكاتبة كوثر مصطفى، إن العصر الحالي هو عصر الرواية وليس الشعر كما يتوقع البعض، حيث كان الشعر طاغيًا بصورة كبيرة العصور السابقة، ولكن الأمر اختلف الآن، معبرة: "أطالب بإنشاء مسرح خاص للقصة الشعرية".

الهواية الشعرية

وأكدت الكاتبة كوثر مصطفى، خلال لقائها ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تعرفت على الكينج محمد منير بواسطة المخرج الكبير خيري بشارة.

التعرف على الكينج

واستطردت: "أستاذ خيري بشارة كان مقتنع بيا جدًا وقدر يقنع محمد منير أن يتعامل معي بعد أن كان يعتمد في أعماله على الأبنودي، وخيري بشارة له فضل كبير عليا".

وأشارت إلى أن الكينج محمد منير كان صاحب فضل عليها في بداية مشوارها الكتابي، حيث أخذ منير خطوة المغامرة في العمل مع موهبة شابة جديدة.

وتابعت: "لا توجد قصيدة عندي دون رواية وقصة وحكاية، لذا أعتمد في طريقة الكتابة على الدراما والسرد".