الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قرار وزارى بإلغاء السداد النقدى لدخول المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان.. والتعامل بالكروت البنكية

جريدة الدستور

7 شبابيك للسداد بالبطاقات فى منطقة الأهرامات وإلغاء التعاملات النقدية أول يونيو المقبل.

أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارًا بإلغاء السداد النقدي لدخول المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة أسوان، والتحول بشكل كامل إلى السداد غير النقدي من خلال الكروت البنكية المختلفة وبطاقات ميزة، كما يمكن أيضًا الدفع عبر الموقع الإلكتروني egymonuments.com.

يأتي القرار فى إطار خطط الدولة للتحول الرقمي فى كافة قطاعات الدولة، وأنه تم الانتهاء من تحويل كافة المواقع الأثرية والمتاحف في محافظة أسوان إلى السداد غير النقدي بشكل كامل، خاصة أن أسوان تتميز بأنها أكثر المدن المصرية الغنية بالآثار والمتاحف، وأكثر محافظة ذات طابع أثري في مصر بعد الأقصر.

كما أصدرت الوزارة قرارًا بإيقاف السداد النقدي بمنطقة آثار الهرم، وإتاحة شباك واحد فقط للكاش مقابل 7 أخرى للكروت البنكية، بالإضافة للموقع على الإنترنت، على أن يتم إلغاء السداد النقدي بالكامل في الأهرامات اعتبارًا من 1 يونيو 2023.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار لديها خطة كبرى للرقمنة، في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير السياحة المصرية، والتي من  أبرزها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ورفع كفاءة خدمات الإنترنت داخل الفنادق المصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى كافة المواقع الأثرية والسياحية.

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