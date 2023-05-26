جائزة مصر للتميز الحكومى تتابع عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بجامعة دمياط

زار فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة السفير هشام بدر المشرف العام على الجائزة، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ الدكتور أشرف عبدالباسط الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير البريطانية، جامعة دمياط، لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة.

شهدت الزيارة لقاء الأستاذ الدكتور محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط والدكتور عبدالحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدان ربيع المتولي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال اللقاء أشاد السفير هشام بدر بأعمال التطوير والتنمية التي تشهدها المحافظة، مؤكدا حرص الدولة على ترسيخ ثقافة التميز لتطوير الأداء في الجهاز الإداري واهتمام القيادة السياسية بالتوسع في تطبيق جائزة مصر للتميز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات، مشيرا إلى الدور المهم والحيوي الذي تقوم به الجامعات للدفع بمسيرة التميز.

وأكد المهندس خالد مصطفى أن تطبيق نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية يهدف إلى تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، مشيرا إلى الاهتمام المتبادل بين إدارة الجائزة والجامعات الحكومية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتطبيق الجوائز الداخلية والعمل على زيادة عدد الجامعات المشاركة لتصل إلى 15 جامعة في المرحلة الثانية أي بنسبة 55% من إجمالي عدد الجامعات المصرية.

من جانبه رحب السيد رئيس الجامعة بالسادة الحضور وأعضاء لجنة التحكيم وفريق عمل تقييم الجائزة الداخلية، مشيدا بالجهود التي قدمتها إدارة الجائزة طوال الفترة السابقة، مؤكدًا أهمية تعميق ثقافة التميز التي انعكست على تحسين وتطوير الأداء لتفعيل منظومة التميز الداخلي بالجامعة.

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط دور الجائزة في تحفيز روح التنافس الإيجابي والتميز والارتقاء بمستوى الأداء، والفوز والمكسب الحقيقي ليس فقط للمتأهلين للمراكز الأولى، وإنما لكل من ساهم في تنفيذ تجربة منظومة الجوائز الداخلية.

وخلال أعمال التحكيم، تم استعراض الآليات التي اتخذت في تدشين الجوائز الداخلية والتي تقدم إليها عدد 7 كليات بجوائز التميز المؤسسي ومراحل العمل بداية من مرحلة التدريب سفراء التميز والمقيمين، وتقديم طلبات الترشح، تتبعه مراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم يليها عرض النتائج النهائية مع قيام لجنة التقييم والجودة والمقيمين باستعراض نقاط القوة وفرص التحسين للكليات المؤهلة، وصولا إلى عرض التوصيات الختامية.