"كان بيدافع عن أخته".. شاب يقتل شقيق خطيبته فى روض الفرج

دفع شاب حياته ثمنا للدفاع عن شقيقته عقب مشاجرة مع خطيبها بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب وحول رقبته آثار شنق.

وبعمل التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته، قام على إثرها المتهم بخنق المجنى عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.