الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد المنيسى: لدينا خطة رائدة فى تعامل الدولة للقضاء على فيروس سى

فيروس سي
فيروس سي

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، إن ما حققته الدولة المصرية في ملف مواجهة فيروس سي يعتبر إنجازًا بكل المقاييس، مؤكدًا أن الدولة كانت لها رؤية وخطة رائدة عملت عليها بكل جهد.

ونوه "المنيسي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، بأنه قديمًا شهدنا عدم خلو أي منزل أو أسرة من مرض فيروس سي أو التليف الكبدي، مشيرًا إلى أن المضاعفات كانت عبارة عن ظهور بؤر سرطانية تدل على الإصابة بفيروس سي.

- مصر وفرت علاج فيروس سي بأسعار زهيدة

وأكد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن مصر وفرت علاج فيروس سي بأسعار زهيدة، حيث لا تتجاوز تكلفته بالقطاع الخاص 3 آلاف جنيه، ويقدم بالمجان في الحكومة حتى الآن، مع استمرار الحملات الرئاسية داخل المدارس للقضاء على الفيروس.

ولفت إلى أنه تم عمل مسح كامل لفيروس سي، بجانب استمرار المبادرات الرئاسية للقضاء نهائيًا على المرض، موضحًا أن الدولة قدمت إنجازًا غير مسبوق في ملف "فيروس سي".

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