الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 عناصر إجرامية بمخدرات وأسلحة نارية فى حملة بدمياط

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد - كفر البطيخ»، وقسمى شرطة «رأس البر - السرو». 

وأسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بندقية خرطوش، 3 فرود محلية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 7 متهمين  لـ5 منهم معلومات جنائية. 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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