ضبط 7 عناصر إجرامية بمخدرات وأسلحة نارية فى حملة بدمياط

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد - كفر البطيخ»، وقسمى شرطة «رأس البر - السرو».

وأسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بندقية خرطوش، 3 فرود محلية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.