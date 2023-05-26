"تعليم الإسكندرية" عن صعوبة امتحان الدراسات للإعدادية: نسبة نجاح 92%

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بيانًا اليوم، ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي.

وأوضحت المديرية، في بيانها، أن إيماءً لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي، تم تصحيح العينة العشوائية للمادة بنسبة 10% من الأوراق الامتحانية بالإدارات التعليمية، وبلغت نسبة النجاح 92%.

ويؤكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير المديرية، في رسالة طمأنة لأولياء الأمور أن صالح أبنائنا الطلاب في المقام الأول بما لا يخل باللوائح والقوانين والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وكان قد تداول عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورات وتعليقات عن صعوبة الامتحانات، مع المطالبة باتخاذ اجراء مع واضع الامتحان بمحافظة الإسكندرية.

واختتمت أمس الخميس امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية والتي بدأت السبت 20 مايو واستمرت حتى 25مايو، وتخطى عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية 103 آلاف طالب على مستوى المحافظة، موزعين على 378 لجنة، ويتولى الإشراف عليهم من الرقابة والمتابعة والملاحظة 17087معلما ومدرسا.