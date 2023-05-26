أخبار الظهيرة| قرب افتتاح أول مصنع مطور للغزل والنسيج.. وتنفيذ 4340 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

وزيرة الهجرة تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي إنشاء مركز لدعم التشغيل في أوروبا

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجرازيلا ريتست، مستشار أول رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.. للمزيد اضغط هنا.

نقاط إيجابية في الإعلان عن قرب افتتاح أول مصنع مطور للغزل والنسيج

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب للشئون التجارية السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن أبرز النقاط الإيجابية في إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن قرب افتتاح أول مصنع مطور للغزل والنسيج يسهم في تنمية الصناعة المحلية.. للمزيد اضغط هنا.

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن في الخليل

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة بالخليل، وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه بعد تفعيل الإنذار في مستوطنة تانا عومريم، وصل فلسطيني يحمل سكينا عند مدخل كنيس في المستوطنة.. للمزيد اضغط هنا.

الزمالك يغري سيف فاروق جعفر بـ7 ملايين للتجديد

جدد مسؤولو نادي الزمالك المفاوضات مع سيف جعفر، لاعب وسط الفريق لتجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي بدون العودة للزمالك، وترددت أنباء قوية عن توقيعه لنادي بيراميدز.. للمزيد اضغط هنا.

هل ترتفع حرارة الأرض 2.7 درجة؟ خبير مناخ يكشف

تحدث الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة وخبير المناخ، عن التنبؤات التي تشير إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض 2.7 درجة وما مدى تأثير ذلك.. للمزيد اضغط هنا.

الإسكان: تنفيذ 4340 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، لافتًا إلى أن مدينة بورسعيد الجديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 22153.95 فدان وتستهدف استيعاب 800 ألف نسمة.. للمزيد اضغط هنا.