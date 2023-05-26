الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يغري سيف فاروق جعفر بـ7 ملايين للتجديد

سيف فاروق جعفر
سيف فاروق جعفر

جدد مسؤولو نادي الزمالك المفاوضات مع سيف جعفر لاعب وسط الفريق لتجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي بدون العودة للزمالك، وترددت أنباء قوية عن توقيعه لنادي بيراميدز.

وعرض مسؤولو الزمالك راتبا سنويا على سيف جعفر يصل إلى 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد من أجل إقناعه بالتجديد مع استرداد العقود التي وقع عليها لنادي بيراميدز في محاولة أخيرة لبقائه مع الفريق في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز خط الوسط من الأساس والنقص الشديد الذي يعاني منه الفريق.

الزمالك التجديد لسيف فاروق جعفر بيراميدز مباراة الزمالك والطلائع الدوري الممتاز

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