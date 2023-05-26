الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل ترتفع حرارة الأرض 2.7 درجة؟ خبير مناخ يكشف

حرارة الأرض
حرارة الأرض

تحدث الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة وخبير المناخ، عن التنبؤات التي تشير إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض 2.7 درجة وما مدى تأثير ذلك.

وقال عدلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" إن الحديث عن ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بدأ منذ حوالي 30 عامًا، عندما كانت الظاهرة واضحة لكل العلماء.

وأضاف أن كل الدراسات والأبحاث أكدت أن ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض مرتبط تمامًا بانبعاثات الأنشطة الصناعية نتيجة استخدام الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن كل قمم المناخ كانت تحاول باستمرار تقليل الانبعاثات قدر المستطاع والوصول إلى التكيف.

خبير مناخ: الحرارة ارتفعت 1.1 درجة

وأوضح أن الدراسات التي أجريت عن ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض تشير إلى أنه في حالة الاستمرار بنفس الطريقة في الأنشطة الصناعية لن نستطيع الوصول إلى 1.5 درجة.

وتابع: "إحنا بالفعل وصلنا إلى 1.1 درجة، ومنطقة البحر المتوسط اللي إحنا موجودين فيها نسبة الزيادة فيها 20% أكثر من الموجود في العالم كله".

وشدد على ضرورة استكمال قمم المناخ للوصول إلى صيغة لتقليل الانبعاثات، موضحًا أن قمم المناخ مرتبطة بالتكنولوجيا والتمويل عن طريق استخدام الطاقات المتجددة، لكنها تحتاج أن تُستخدم بشكل أبسط.

واستكمل: "80% من الانبعاثات التي ترفع درجة حرارة سطح الأرض تحدث من الدول المتقدمة، وإفريقيا كلها لا تمثل أكثر من 5% من الانبعاثات".

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