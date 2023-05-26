الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة بالخليل.

وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه بعد تفعيل الإنذار في مستوطنة تانا عومريم، وصل فلسطيني يحمل سكينا عند مدخل كنيس في المستوطنة، وتم تحييده.

ووفقا لمزاعم الاحتلال، دوت صفارات الإنذار دوت في مستوطنة تانا عومريم جنوب الخليل، بعد اشتباه تسلل مسلحين، وفقا لما نقله موقع دنيا الوطن الفلسطيني.

- قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتصيب العشرات بحالات اختناق

وأمس الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا وأصابت العشرات بحالات اختناق، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق (19 عاما)، عقب الاعتداء عليه بالضرب أثناء مروره على مدخل البلدة، كما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم على مدخل البلدة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، تم علاجهم ميدانيا.

كذلك، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت تنقل المواطنين، واحتجزت الناشط عوض، في محاولة لمنعه من توثيق اعتداءاتها على المواطنين.

فيما وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان تجمع عين سامية شرق رام الله، بالإجراء العنصري، والتطهير العرقي.