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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باكستان: إحالة 33 مشتبها بهم في مهاجمة منشآت للجيش للقضاء العسكري

باكستان
باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، عن إحالة 33 مشتبها بهم في مهاجمة منشآت للجيش إلى القضاء العسكري تمهيدا لمحاكمتهم، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أكد إن الشعب لن يسمح للمتورطين في أعمال الشغب في 9 مايو بالهروب من العدالة، كما أن المخططين والمتورطين في أعمال الشغب سيتم منحهم العقوبة المستحقة، جاء ذلك خلال تصريحات في أعقاب ترؤسه الاجتماع رفيع المستوى في مقر حاكم إقليم خيبر بختونخوا بمدينة بيشاور، أمس الخميس.

وأكد "شهباز" خلال الاجتماع، المخصص لاستعراض الوضع الأمني، الذي حضره كبار المسؤولين الحكوميين، أن العناصر المتورطة في أعمال الشغب ضد المباني الحكومية ستتم محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المتورطين في الهجمات على المنشآت الدفاعية ستتم محاكمتهم تحت قانون الجيش.

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