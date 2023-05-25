الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكري يكشف أعداد النازحين السودانين منذ بداية الأزمة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أجواء الخراب والدمار ما زالت تلقي بظلالها على الشعب السوداني الشقيق، لافتاً إلى أن أكثر من مليون و100 ألف سوداني نزحوا نتيجة هذا الصراع الدائر في البلاد منذ 15 أبريل الماضي.

وأضاف “بكري” خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هذه الأرقام مرعبة، وأعلنتها منظمة الهجرة الدولية، وقالت أنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها عبر السودان، لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للشعب السوداني.

وأكد أن مصر رحبت بالأشقاء السودانيين: "أشقاءنا السودانيين لهم منا كل التقدير والاحترام والمحبة، نهر النيل الذي يجري في أراضينا المشتركة في مصر والسودان، بالتأكيد زرع فينا من القيم والثوابت والمباديء  ما يجعلنا دومًا نشعر أننا أبناء شعب واحد. 

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