مصطفى بكرى: مصر لن تسمح بتقسيم السودان ولا الخلل بأمنها

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الملف السوداني استحوذ على جزء كبير من المناقشات في القمة العربية.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مصر كانت حاضر بقوة في الملف السوداني، من خلال الاتصالات التي جرت مع الأطراف المعنية، بمحاولة التوصل إلى نقاط مشتركة، حتى وإن لم يكن لها مشاركة أساسية في الاجتماعات التي جرت في جدة بين الطرفين الأساسيين.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن أزمة السودان هم لنا جميعًا وهم لمصر بشكل خاص، لأن أمن مصر هو أمن السودان، وأمن السودان هو أمن مصر، لافتاً إلى أن القيادة السياسية المصرية نئت بنفسها أن تكون طرفًا فيما يحدث، ولكن على الجميع أن يدرك أن أي خلل في منظومة الأمن السوداني، سينعكس على مصر بالسلب، وأن هؤلاء الذين يفكرون في تقسيم السودان، وتقطيع أوصاله إلى أشلاء متناثرة، وينفذون مخططات نعرف تمامًا هدفها ومرماها، عليهم أن يدركوا أن مصر لن تسكت على المساس بأمنها الاستراتيجي.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية لن تسمح بتقسيم السودان، ولا الخلل بأمن السودان، ولا بالتدخل الخارجي السافر في السودان، لافتًا إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل ذلك كانت واضحة.