الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

الصف الثاني الإعدادي
الصف الثاني الإعدادي

مع ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي زاد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023 لمعرفة تقسيم الدرجات للمواد ودرجات أعمال السنة و حسابها.
 

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023
 

يعرض موقع “الدستور” لطلاب الصف الثاني توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023 وخطوات الحصول على النتيجة.

ويكون توزيع درجات مواد  الصف الثاني الإعدادي كالتالي:

مادة اللغة العربية 


الدرجة الكلية 80 
64 درجة لامتحان نصف العام
8 درجات مواظبة وسلوك 
8 درجات للاختبارات الشهرية

مادة اللغة الانجليزية
 

الدرجة الكلية  60 
48 درجة لامتحان نصف السنة
6 درجات مواظبة وسلوك 
6 للامتحانات الشهر

مادة الرياضيات
 

الدرجة الكلية  60 
48 درجة لامتحان نصف السنة
6 درجات مواظبة وسلوك
6 للامتحانات الشهر
 

مادة الدراسات الاجتماعية
 

الدرجة الكلية 40 
32 درجة لامتحان نصف العام 
4 درجات سلوك ومواظبة
4 درجات لامتحانات الشهر
 

مادة العلوم
 

الدرجة الكلية 40 
32 درجة للامتحان نصف العام
4 درجات سلوك ومواظبة
4 درجات لامتحانات الشهر.
 

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مواد لا تضاف للمجموع 
 

النشاط الفني: 20 درجة.

الحاسب الآلي:  20 درجة.

التربية الدينية:  40 درجة

 

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الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 
 

اما الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي فيكون من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة في هذا الرابط .

وبعد فتح الرابط، تظهر صفحة مكتوب فيها إعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي من خلال الهاتف الأرضي على رقم  09000100
أو من خلال الهاتف المحمول 5757.

أو من خلال المحادثة الآلية على موقع الخدمات التعليمية من نفس الرابط حيث يظهر اختيار في الأسفل على الشمال لمعرفة نتيجتك للفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023.

عند الضغط على العلامة المحددة للمتحدث الآلي تظهر صفحة التحدث مكتوب فيها أهلا بك، للحصول على النتيجة.

الخطوات 

الخطوة الأولى: قم بالضغط على زر الحصول على كود فورى للاستعلام عن النتيجة.
الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر إستلام النتيجة.

بحيث يكون هناك خيارين لك 
الخطوة الاولى: الحصول على كود فورى للاستعلام عن النتيجة.

الخطوة الثانية: استلام النتيجة بعد إتمام عملية الدفع.

عند الضغط على الخطوة الأولى يظهر خيارين..
المرحلة الابتدائية 
المرحلة الاعدادية

اختر المرحلة الاعدادية فظهر.. 
الصف الأول الإعدادي 
الصف الثاني الإعدادي 
الصف الثالث الاعدادي 
 

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يتم اختيار الصف الثاني الإعدادي 
يطلب المتحدث إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب  المدون بشهادة الميلاد ويجب كتابته ليظهر كود الاستعلام عن النتيجة.
ثم الضغط على زر استلام النتيجة، تستلمها عبر المحادثة الآلية، بعد التوجه إلى فوري ودفع 20 جنيه مصاريف.


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