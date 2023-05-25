الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بجميع مدارس الجمهورية.. نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2023

طلاب الصف السادس
طلاب الصف السادس الابتدائى

عقب إعلان وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نتيجة الشهادة الابتدائية بجميع مدارس الجمهورية بدأت تزداد عمليات البحث عبر مؤشر جوجل عن رابط بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم ثاني.

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بوابة التعليم الأساسي ..نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2023
 
نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2023.. محافظة القاهرة 


يمكن معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي ترم ثاني 2023 من خلال الضغط على هذا الرابط 
http://www.cairo.gov.eg



نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2023.. الإسكندرية


لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى "نرم ثانى" محافظة الإسكندرية من خلال الضغط على هذا الرابط 
http://www.alexandria.gov.eg


لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الجيزة

من خلال اضغط على الرابط التالي http://giza.gov.eg


رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 القليوبية 

من خلال اضغط على هذا الرابط https://www.qalubiaedu.org/
 

عبر الدستور.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس


لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 المنيا 
http://minia.gov.eg


رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 المنوفية
http://www.monofeya.gov.eg


لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الشرقية.
http://www.sharkia.gov.eg
 
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 كفر الشيخ 
https://kfsedu.gov.eg/

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الغربية 
http://gharbeia.gov.eg


رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الدقهلية 
http://www.dakahliya.gov.eg


لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 أسيوط
https://assiutt.wixsite.com/education

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 أسوان
https://aswan.gov.eg/
 

وزراة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الشهادة الابتدائية نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2023

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