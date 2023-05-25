برلمانية تطالب بوضع نظام محدد للمنظومة التعليمية لا يتغير بتغير المسؤولين

طالبت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بوضع نظام محدد للمنظومة التعليمية لا تتغير بتغير المسؤولين.

وتابعت مختار خلال كلمتها بلجنة التعليم بالحوار الوطني، ضرورة اختيار الوقت المناسب لطرح التطوير العلمي: "التابلت لم يتم مراعاة وقت طرحه لعدم وجود بنية أساسية وواجه مشاكل".

وشددت على ربط التعليم الفني بالسوق المحلي وتحفيز الطلاب وتسويق منتجاتهم بشكل جيد، مطالبة بتسهيل الإجراءات لهيئة الأبنية التعليمية عند إنشاء فصول أو مدارس.

وطالبت بضرورة مراجعة إشكالية التغذية المدرسية، مؤكده أنها تكلف الدولة كثيرًا في حين عدم حضور الطلاب.