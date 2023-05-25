حسن عبدالله ورئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقى: الأسواق الإفريقية تتمتع بأعلى عائد على الاستثمار فى العالم أمام القطاع الخاص

◄ العمل على توفير آليات الحد من المخاطر التى تعوق التوسع فى استثمارات القطاع الخاص بإفريقيا

◄ توفير فرص تمويلية تتسم بآجال طويلة للسداد وتكلفة منخفضة للفوائد يشجع جذب الاستثمارات الخاصة للقارة

تطرقت الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2023، والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 22-26 مايو 2023، ويرأس مجلس محافظيها حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري- إلى مجموعة من الموضوعات الهامة، والتي جاء على رأسها طرح رؤية كاملة لاجتذاب القطاع الخاص والتوسع في العمل بالقارة السمراء، وفقًا للمعايير الاستثمارية الحقيقية القائمة على دراسات الجدوى وتحقيق الأرباح، وليس من منطلق المسئولية الاجتماعية، وذلك في ظل ما تتمتع به دول إفريقيا من فرص تنافسية وغير مسبوقة وعوائد مرتفعة على رءوس الأموال المستثمرة.

وفي هذا الصدد، قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي، إن القارة الإفريقية تتمتع بأعلى عائد على الاستثمار في العالم أمام القطاع الخاص، كما تمتلك فرصا استثمارية هائلة وغير مسبوقة أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانات تؤهل القارة لاجتذاب رءوس الأموال الخاصة والاستثمارات الدولية للعمل داخل دولها بناء على أسس الاستثمار المتعارف عليها، مثل الربحية والعائد على رأس المال، وليس من منطلق المسئولية الاجتماعية.

كما شدد حسن عبدالله على أهمية توفير آليات الحد من المخاطر التي تعوق التوسع في استثمارات القطاع الخاص بإفريقيا، مع إيجاد فرص تمويلية تتناسب مع ظروف دول القارة الإفريقية، وذلك من حيث آجال الإقراض الطويلة، والتكلفة المنخفضة للفوائد، بهدف تشجيع جذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز تدفقات رءوس الأموال للنهوض باقتصاديات المنطقة، والاستفادة من الفرص التنافسية القوية التي تطرحها الدول الإفريقية.

وتوقع أن يسهم توفير العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الخاصة بالقارة الإفريقية، وتوافد القطاع الخاص للاستثمار بدول القارة، في جعل إفريقيا بمقدمة القارات تحقيقًا لمعدلات النمو، وذلك لما تمتلكه من موارد تؤهلها لتحقيق ذلك.

جدير بالذكر، أن اجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي يرأسها محافظ البنك المركزي المصري، تشهد حضور نحو 3650 مشاركا من ممثلي 81 دولة، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار، وكبار المسئولين الحكوميين، بينهم 54 دولة إفريقية و27 دولة غير إفريقية، بجانب مشاركة دول مجموعة السبع الكبار، وهى: أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا.

ويعتبر بنك التنمية الإفريقي بمثابة مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف، أُنشئت عام 1964 للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الإفريقية.