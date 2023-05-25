الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي يؤكد:

محافظ البنك المركزى ورئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقى يؤكدان: مصر لديها برنامج متكامل يتمتع بالإفصاح والشفافية التامة لجذب القطاع الخاص

حسن عبدالله محافظ
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي من الحدث

"أنا كمواطن مصري" أؤكد أن دخول الحكومات جاء لتحقيق التوازن الاقتصادي بعد عام 2011.. وأتوقع مشاركة غير مسبوقة للقطاع الخاص مرة أخرى

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي، على أن مصر سوف توفر بيئة تتمتع بدرجة غير مسبوقة من الشفافية والوضوح والإفصاح لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد المصري، الذي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار.

وأوضح حسن عبدالله أن التحدث عن التزام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري ليس من اختصاص البنك المركزي الذي يرأسه، ولكنه بصفته "مواطن مصري" يؤكد على تمتع القطاع الخاص على مدار عقود ماضية بحصة حاكمة في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 70 إلى 80%، وذلك حتى عام 2011.

ويؤكد حسن عبدالله أن البلاد شهدت بعد عام 2011 حالة من إحجام القطاع الخاص عن وضع أي استثمارات إضافية في مصر، مما دفع الدولة إلى ضخ الاستثمارات للحفاظ على توازن واستقرار اقتصاد البلاد.

وأوضح أن هناك برنامجًا كاملًا لجذب القطاع الخاص يتمتع بتوفير كل الإجراءات التي تتميز بالشفافية والإفصاح وسرعة الإجراءات من قبل الحكومة المصرية، وسوف يتم تنفيذه قريبًا، سيضمن ليس فقط طرح 32 شركة للاستثمارات الخاصة بإجمالي 40 مليار دولار، ولكن ستتجاوز استثمارات القطاع الخاص هذا المستهدف بشكل ملحوظ، نظرًا لاستقرار السوق، وتنفيذ البرنامج غير المسبوق لضمان دخول القطاع الخاص بإجراءات منضبطة تحقق المصلحة لجميع الأطراف.

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