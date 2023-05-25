الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق شقة سكنية فى قرية كفر شكر بالقليوبية

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمنطقة أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد الشريف، مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني علوي بعقار بمنطقة أسنيت دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني علوي بعقار بمنطقة أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، ملك المدعو "ع إ ع"، 58 سنة، موظف.

ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

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