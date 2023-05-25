طلعت عبدالقوى: القضية السكانية أخطر قضية فى الحوار الوطنى

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هذه الجلسة التي تناقش القضية السكانية من أهم جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحوار حدد 19 لجنة لمناقشة ما يقرب من 113 قضية، هذه القضية أخطرها.

وأضاف، خلال جلسة مناقشة قضية الكثافة السكانية: ما سيسهل علينا مهمة اليوم مشاركة العديد من المتخصصين لمناقشة هذه القضية.

وأوضح أن لدينا خللًا في معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني، لافتًا إلى أن هناك فوارق كبيرة بين الاثنين، مؤكدًا أن معالجة هذه القضية من خلال رفع النمو الاقتصادي وخفض النمو السكاني.

وتحدث عن بعض المشاكل التي أدت لزيادة الكثافة السكانية كالآتي:

1. سوء التوزيع السكاني

2. حالات الزواج المبكر

3. الحمل المتكرر

4. العادات والتقاليد

5. الأمية

6. الفقر

7. البطالة التي وصلت إلى نسبة 7.2%.

وأشار إلي أن هناك استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية، من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة، لافتًا إلى أن الدستور تحدث عن القضية السكانية، وهناك التزام دستوري.

وقدم بعض الحلول للقضاء على هذه المشكلة ومنها:

1. إرادة سياسية وهذه موجودة بالفعل.

2. اللامركزية، هذه القضية لا تحل إلا بتطبيق اللامركزية.

3. وجود استراتيجيات واضحة المعالم.

4. المشروع القومي الذي تم إطلاقه بتوجيهات الرئيس ويعمل على تمكين المرأة، توفير خدمات للأسرة.

5. سن الزواج لا تقل عن 18 سنة.

6. حل مشكلة التسرب من التعليم.

7. القضاء على عمالة الأطفال.

وشدد على أن: هذه القضية نحن في أمس الحاجة للخروج بمقترحات تشريعية، وحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من هذه الجلسة.