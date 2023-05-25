الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائمة أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الخميس استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “ :14800 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 14800 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 12300 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ”حورس” : 2500 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الشامية : 2000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 15500جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد : 40300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% : 36500 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى : 37500 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 36900 جنيه ارضه، بينما بلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى”: 36500 جنيه ”أرضه ”، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ” ارضه ”، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” ارضه ”.

أعلاف الدواجن.. أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الخميس 25 مايو

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم 22 مايو 2023

الذرة الأوكراني بـ12500.. أسعار أعلاف الدواجن في مصر بالأسواق اليوم

وسجل سعر طن كسب عباد +36% :28000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 49500 جنيه ، فيما سجل سعر طن جيلوتين ” محلى”: 49200 جنيه، وسجل سعر طن ردة بران محلى :10500 جنيه، بينما سجل سعر طن النخالة الخشنة : 11800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 250 جنيه.وسجل سعر قيراط البرسيم:  من 260 إلى 290 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن 

وسجل طن أعلاف بادى 26000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25700 جنيه للطن .فى حين سجل طن العلف ناهى 25400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 25200 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 21700 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 21500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21500 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14% بـ 21000 جنيه.

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