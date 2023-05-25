أعلاف الدواجن.. أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الخميس 25 مايو

شهدت أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس استقرارا في الأسعار بعد تراجع أمس.

وتقدم “الدستور” في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم وفقا إلى بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس

واستقرت أسعار الذرة الصفراء أوكراني عند نفس أسعار أمس لتسجل اليوم الخميس 25 مايو 15000 جنيه صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني عند نفس أسعار أمس لتسجل اليوم الخميس 25 مايو 15000 جنيه صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء أوكراني عند نفس أسعار أمس لتسجل اليوم الخميس 25 مايو 13500 جنيه صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء صربي عند نفس أسعار أمس لتسجل اليوم الخميس 25 مايو 13500 جنيه صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء أمريكي عند نفس أسعار أمس لتسجل اليوم الخميس 25 مايو 13500 جنيه صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء بلغاري عند نفس أسعار أمس لتسجل اليوم الخميس 25 مايو 13500 جنيه صب أرضه.

استقرت أسعار الذرة الصفراء روماني عند نفس أسعار أمس لتسجل اليوم الخميس 25 مايو 13500 جنيه صب أرضه.

أسعار الفول الصويا اليوم الخميس 25 مايو 2023

أسعار صويا 44 % بـ 35000 جنيه صب أرضه.

أسعار صويا 46 % (محلي) بـ 37000 جنيه صب أرضه.

أسعار صويا 46% (مستورده) بـ 37000 جنيه صب أرضه.

أسعار ردة ( نخالة )بـ 10400 جنيه صب أرضه.

أسعار زيت صويا منزوع بـ 51000 جنيه صب أرضه.

أسعار زيت صويا مكرر بـ 52000 جنيه صب أرضه.

أسعار بذرة فول الصويا بـ 35000 جنيه صب أرضه.

أسعار كسب عباد 36% بـ 18000 جنيه صب أرضه.

أسعار دي دي جي إس 27% بـ 24000 جنيه صب أرضه.

أسعار جيلوتين مستورد 60% بـ49000 جنيه صب أرضه.